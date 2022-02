Sieger des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht" sind ermittelt

per Mail teilen

Die Siegerinnen und Sieger des Regionalwettbewerbs von "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" im Raum Mittlerer Neckar stehen fest. Siegerprojekte waren unter anderem ein nachhaltiger Becher aus Bananenschalen, wasserabweisender Kunststoff aus Kaffeesatz als Verpackungsmaterial oder ein physikalisch-chemisches Verfahren zur Filterung von Mikroplastik. Der Regionalsieg in Sindelfingen bedeutet den Einzug beim Landeswettbewerb. Mit 36 Projekten aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaft, Mathematik und Informatik, Physik sowie Technik traten 61 Jungforscherinnen und -forscher gegeneinander an. Besonders freue er sich, dass fünf der zehn Siegerprojekte von Sindelfinger Schulen kommen, so Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer.