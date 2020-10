per Mail teilen

Die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers in Göppingen-Faurndau ist durch einen Siebenschläfer verursacht worden. Das hat das zuständige Göppinger Gesundheitsamt am Freitag auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

Der Siebenschläfer wickelt Tierfreunde mit seinem niedlichen Blick um den Finger. In Göppingen-Faurndau hat er jedoch für Ärger gesorgt, weil er das Trinkwasser verunreinigt hat. SWR picture-alliance / dpa - Tilgner

Vermutlich habe das Tier durch eine schadhafte Stelle in einen Trinkwassertank, einen Hochbehälter, eindringen können, hieß es vom Göppinger Gesundheitsamt. Mittlerweile sei die defekte Stelle wieder verschlossen worden. Die Trinkwasserkammer und das gesamte Leitungsnetz seien gespült und desinfiziert worden. Bereits am Mittwoch konnten keine Bakterien mehr nachgewiesen werden, so das Gesundheitsamt. Sicherheitshalber müssen aber noch die Ergebnisse von zwei weiteren Proben abgewartet werden.

Abkochgebot für Teile Göppingens gilt zunächst weiter

Sollten dann keine Bakterien mehr nachgewiesen werden, kann das Abkochgebot wieder aufgehoben werden, so das Gesundheitsamt Göppingen. Das Abkochgebot gilt seit Anfang der Woche. Bei den gefundenen Bakterien handelt es sich um E. Coli, das sind Darmbakterien. Bereits im Juli war das Trinkwasser in Göppingen-Faurndau schon einmal verunreinigt gewesen.