Leonberg: Nistkästen für Ampel-Siebenschläfer aufgehängt

Für die Siebenschläfer, die am Wochenende eine Ampel in Leonberg außer Betrieb gesetzt hatten, wurden am Freitag Nistkästen aufgehängt. Die Ampel funktioniert wieder.

In der Nähe der Ampelanlage in Leonberg (Kreis Böblingen), in der eine Siebenschläferfamilie genistet hatte, sind am Freitag alternative Schlafplätze in Form von Nistkästen aufgehängt worden. Weil nach der "Ampelbesetzung" die Elektronik ausfiel und in der Folge ein Unfall mit drei Verletzten passierte, wurde seit dem vergangenen Wochenende nach einer Lösung gesucht. Die Ampel wurde inzwischen repariert und ist seit Donnerstag wieder in Betrieb.

Bernice Tshimanga aus dem SWR-Studio Stuttgart war beim Aufhängen der Nistkästen dabei:

Bei einer Ortsbegehung am Dienstag waren die Siebenschläfer zwar nicht mehr anzutreffen. Ein ausgewachsener Siebenschläfer wurde aber am Mittwoch wieder in der Nähe der Ampel gesehen.

NABU: Futter in dem Nistkästen soll Siebenschläfer anlocken

Mit den Nistkästen, die in der Fachsprache Kobel genannt werden, sollen die Siebenschläfer dauerhaft von der Ampelanlage ferngehalten werden. Die putzig aussehenden Tiere kehren gerne an die Plätze zurück, an denen sie sich sicher fühlen.

Trauben, Nüsse, Sonnenblumenkerne und Äpfel sollen die Leonberger Siebenschläfer in die Nistkästen locken. SWR Foto: Bernice Tshimanga

Mitarbeiter des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) Leonberg haben am Freitag fünf solcher Kobel aufhängen. Sie sind mit Futter präpariert worden. "WIr haben die Kästen so vorbereitet, dass wir hoffentlich den Siebenschläfern ein Angebot machen können, dass sie sagen: 'Gefällt uns doch besser als die Ampel", sagte Mitarbeiter Rainer Selig dem SWR.