Leonberg: Siebenschläfer-Ampel funktioniert wieder

Den Siebenschläfern, die eine Ampel in Leonberg außer Betrieb gesetzt hatten, werden am Freitag Nistkästen zur Verfügung gestellt. Die Ampel wurde repariert.

In der Nähe der Ampelanlage in Leonberg (Kreis Böblingen), in der eine Siebenschläferfamilie genistet hatte, werden am Freitag alternative Schlafplätze in Form von Nistkästen aufgehängt. Weil nach der "Ampelbesetzung" die Elektronik ausfiel und in der Folge ein Unfall mit drei Verletzten passierte, wird seit dem Wochenende nach einer Lösung gesucht.

Bei einer Ortsbegehung am Dienstag waren die Siebenschläfer zwar nicht mehr anzutreffen. Ein ausgewachsener Siebenschläfer wurde aber am Mittwoch wieder in der Nähe der Ampel gesehen.

Ampel seit Donnerstag wieder in Betrieb

Mit den Nistkästen, die in der Fachsprache Kobel genannt werden. sollen die Siebenschläfer dauerhaft von der Ampelanlage ferngehalten werden. Die putzig aussehenden Tiere kehren gerne an die Plätze zurück, an denen sie sich sicher fühlen. Mitarbeiter des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) werden nach Angaben der Stadt Leonberg vier solcher Kobel aufhängen. Die Ampel wurde inzwischen repariert und ist seit Donnerstag wieder in Betrieb.