7,5 Millionen Euro für Schulsanierung im Kreis Ludwigsburg

Die grün-schwarze Landesregierung unterstützt die Sanierung von Schulgebäuden im Kreis Ludwigsburg mit rund 7,5 Millionen Euro. Das teilten die Abgeordneten im Landtag Konrad Epple (CDU) und Markus Rösler (Grüne) mit. Von dem Förderprogramm des Landes profitierten fünf Schulen in Ditzingen, Gerlingen, Sachsenheim, Schwieberdingen /Hemmingen sowie in Vaihingen-Enz. Rösler betonte, der Sanierungsbedarf an vielen Schulen sei weiterhin groß. Außerdem trage die Sanierung von Gebäuden zum Klimaschutz bei.