Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf hohem Niveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist weiter auf einem hohen Niveau. Der Kreis Esslingen bewegt sich auf die 2.000er-Marke zu. Hier wird aktuell der Höchststand in der Region mit 1.989,6 bei der Sieben-Tage-Inzidenz angegeben. Die niedrigste Inzidenz meldet Stuttgart mit 1.288. Allerdings wurde hier lediglich aktuell eine einzige Neuinfektion dem Landesgesundheitsamt gemeldet. Gar keine Meldung kam aus dem Landkreis Böblingen. Ebenso keine Meldungen gab es in der gesamten Region Stuttgart über Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Auf den Intensivstationen des Landes werden derzeit 282 Covid-Patienten behandelt, das sind fünf weniger als am Vortag.