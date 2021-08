per Mail teilen

Beim Aufbau eines großen Zeltes in Deggingen im Kreis Göppingen haben sich am Wochenende sieben Menschen verletzt. Laut Polizei hatten sie dazu einen ein Meter langen Nagel in den Boden getrieben und dabei eine Stromleitung getroffen. Sechs Menschen erlitten einen leichten Stromschlag, einer kam zeitweise ins Krankenhaus.