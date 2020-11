Eine Frachtmaschine aus Frankfurt ist am Freitagmorgen außerplanmäßig am Flughafen in Stuttgart gelandet. Ein Flughafensprecher sagte, dass der Pilot der Frachtmaschine ein technisches Problem gemeldet habe. Daraufhin sei ein Alarm ausgelöst worden und es habe eine sogenannte Sicherheitslandung in Stuttgart gegeben. An Bord des Fliegers seien nur die beiden Piloten gewesen, ihnen sei nichts passiert. Standardmäßig habe sich die Feuerwehr an der Landebahn aufgestellt, sei aber wenig später wieder abgerückt. Die Maschine war von ihrem Startpunkt auf dem Weg nach Stuttgart gewesen. Der Vorfall wird nach Angaben des Flughafensprechers nun untersucht.