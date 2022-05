Sicherheitskonzept für Deutschen Katholikentag vorgestellt

Mit dem Deutschen Katholikentag vom 25. bis zum 29. Mai in Stuttgart hat die Landeshautstadt das erste Großereignis nach Corona zu bewältigen. 1.500 Veranstaltungen verteilt auf 60 Orte in der Stadt sind geplant. Heute wurde über Sicherheit- und Hygienekonzepte informiert. Das Sicherheitskonzept habe die Stadt vor Herausforderungen gestellt, so Stefan Praegert vom Amt für öffentliche Ordnung. Das Polizeipräsidium Stuttgart wird mit Personal in Uniform und in Zivil dabei sein. Der Maltester Hilfsdienst, die Feuerwehr und private Sicherheitsdienste unterstützen bei Kontrollen. Erkenntnisse über geplante Störungen liegen zur Zeit nicht vor, so die Polizei. Das Hygiene Konzept richtet sich nach den geltenden Corona-Empfehlungen und das heißt Maske tragen bei Events in Räumen. Die Geschäftsstelle des Deutschen Katholikentages spricht von 20.000 angemeldeten Gästen. Man hofft bei gutem Wetter auf bis zu 10.000 weitere Tagesbesucher.