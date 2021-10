Sibylle Berg bekommt den Johann-Peter-Hebelpreis

In Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) ist am Samstag nachträglich der Johann-Peter-Hebel-Preis 2020 verliehen worden. Er ging an die Deutsch-Schweizer Autorin Sibylle Berg.

Alle zwei Jahre lobt das Land Baden-Württemberg den Johann-Peter-Hebel-Preis aus. Der Festakt zur offiziellen Preisverleihung 2020 fand aufgrund der Corona-Pandemie mit eineinhalbjähriger Verspätung statt. Sibylle Berg selbst konnte aus persönlichen Gründen nicht bei der Veranstaltung anwesend sein. Sie wurde per Live-Stream zugeschaltet. Die 1962 in Weimar geborene Schriftstellerin und Dramatikerin, die heute in Zürich lebt, gilt als streitbare Stimme der Gegenwart. Als Feministin klagt sie an, mahnt und steckt den Stachel in gesellschaftliche Wunden. Ihre Schriften sind auch politisches Statement. "Das Werk Sibylle Bergs bildet unsere Gegenwart schonungslos kritisch und bisweilen apokalyptisch ab." Ironisch und genau konfrontiert Sibylle Berg ihre Leserinnen und Leser mit den großen Themen der Zeit: der globale Kapitalismus und seine Auswüchse, die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, der aufkommende Faschismus, die Klimaerwärmung, die Gefahr der Überwachung, die Verknappung des Wohnraums oder auch die Gefährdung sozialer Bindungen durch die fortschreitende Digitalisierung. Als Aufklärerin in der Tradition Hebels Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sparte in ihrer Laudatio nicht mit Lob. Die Jury unter ihrer Leitung habe sich für Sibylle Berg entschieden, weil sie mit ihrem schonungslosen Blick, ihrer aufrüttelnden Wut und ihrem menschenfreundlichen Humor eine Johann-Peter-Hebel-Preisträgerin auf der Höhe der Zeit sei. "Sibylle Berg macht durch ihr Schreiben Strukturen und gesellschaftliche Missverhältnisse sichtbar und setzt die literarische Sprache als Erkenntnisinstrument ein. Sie wirkt in bester Tradition von Johann Peter Hebel aus Aufklärerin." Das Preisgericht setzt sich neben Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, Literatur und Literaturkritik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Darunter auch die Basler Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess, die beim Festakt in Hausen im Wiesental die Autorin ebenfalls würdigte. Viele Auszeichnungen für Bergs Werk Sibylle Bergs Werk wurde in 34 Sprachen übersetzt und umfasst eine große Anzahl an Theaterstücken, Romanen, Hörspielen und Essays. Sie ist eine der meistgespielten Theaterautorinnen im deutschsprachigen Raum und wurde vielfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Kassler Literaturpreis für grotesken Humor (2019), dem Thüringer Literaturpreis (2019), dem Nestroy-Theaterpreis (2019), dem Schweizer Buchpreis (2019), dem Bertolt-Brecht-Preis (2020) und dem Schweizer Grand Prix Literatur (2020). Für ihr Gesamtwerk erhielt Berg den Else-Lasker-Schüler-Preis. Johann-Peter-Hebel-Preis Den Johann-Peter-Hebel-Preis gibt es seit 1936. Traditionell wird er alle zwei Jahre am 10. Mai beim Hebelfest in Hausen im Wiesental zum Geburtstag des Theologen und Dichters Johann Peter Hebel (1760-1826) verliehen. Dort wuchs der in Basel geborene Hebel, der unter anderem die Alemannischen Gedichte und die Kalendergeschichten verfasst hat, auf. Mit dem Johann-Peter-Hebel-Preis werden Personen ausgezeichnet, die Hebel mit ihren Werken der Literatur des alemannischen Sprachraums oder anderweitig verbunden sind. Die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gestiftete Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderen der im letzten Jahr verstorbene Christoph Meckel, Arnold Stadler, Elias Canetti, Marie Luise Kaschnitz, Martin Heidegger und Albert Schweitzer.