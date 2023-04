FDP "rechtskonservativ"? Stuttgarter Stadträtin Yüksel verlässt Partei

Die Stuttgarter Stadträtin Sibel Yüksel kehrt der FDP im Gemeinderat den Rücken. Wie sie am Donnerstag mitteilte, sieht sie die Liberalen nicht mehr als ihre politische Heimat.

Die 51-jährige Kommunalpolitikerin Sibel Yüksel teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass sie aus der FDP und auch aus der Stuttgarter FDP-Gemeinderatsfraktion austritt. Dort war sie bislang Fraktionschefin. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte Yüksel, sie sehe die Liberalen nicht mehr als ihre politische Heimat. Sie kritisiert die Linie der Partei und in Teilen in der Gemeinderatsfraktion. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung sprach sie von einer rechtskonservativen Ausrichtung, in der sie sich nicht wiederfinde.

Yüksel: Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte

Sich selbst bezeichnet die Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Familienrecht als Sozialliberale. Ihr gehe es um Menschen- und Bürgerrechte und die gesellschaftliche Teilhabe. Für diese Themen wolle sie sich als Fraktionslose weiter einsetzen. Dabei sei noch offen, ob sie mit ihrer alten Fraktion weiter zusammenarbeite oder ob sie die Nähe zu einer anderen Fraktion suche..

FDP im Gemeinderat bedauert Schritt

Die bisherigen Fraktionskolleginnen und -kollegen zollten Yüksel für ihren Schritt Respekt und dankten ihr für ihre Arbeit. Man bedaure den Schritt, den sie nun vollzogen hat. Von einer Forderung, ihren Stuhl im Gemeinderat zu räumen, ist nichts zu lesen. Die FDP-Kreisvorsitzende Gabriele Reich-Gutjahr forderte allerdings in der "Stuttgarter Zeitung", Yüksel solle ihr Mandat zurückgeben.