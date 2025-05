Wegen eines technischen Defekts an einer Biogasanlage bei Sersheim im Kreis Ludwigsburg sind Gärreste in die Metter gelangt. Dort kam es zu einem Fischsterben.

In Sersheim (Kreis Ludwigsburg) kam es bereits am 1. Mai zu einer Verunreinigung der Metter. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, sei die Ursache ein technischer Defekt an einem Behälter einer Biogasanlage gewesen. Dadurch seien Gärreste über einen Wassergraben in die Metter gelangt.

Angler bemerken Verunreinigung

Manfred Peter, Vorsitzender des Angelsportvereins Bietigheim, erzählt, dass er am 1. Mai eine Nachricht von einem Angler-Kollegen bekommen habe. Die Metter würde komisch aussehen. Sie wäre ganz braun und würde stark nach Gülle riechen. Wenig später sei dann der Anruf von der Fischereiaufsicht gekommen: Verschmutztes Abwasser sei durch einen Defekt in den Fluss gelaufen. Peter und seine Kollegen seien gebeten worden, nach toten Fischen Ausschau zu halten.

Normalerweise ist die Metter ein wunderschönes, kleines Flüsschen.

Eigentlich sei die Metter ein schönes Flüsschen, so Peter. Das Wasser sei klar. Im Fluss würde sogar eine selten gewordene Fischart, der Strömer , leben. "Doch an diesem Tag war alles anders. Es war eine braune, stinkende, schäumende Flüssigkeit, die sich da den Fluss hinuntergequält hat", berichtet der Angler. Er selbst war am 1. Mai nicht vor Ort, hat aber zahlreiche Bilder von seinen Angelkollegen geschickt bekommen. "Es war total erschreckend und frustrierend für uns", erzählt Peter weiter.

Zahlreiche tote Fische im Fluss

Einige Angler seien losgezogen und hätten nach und nach immer mehr tote Fische gefunden. Der Großteil der toten Tiere sei aber erst einen Tag später entdeckt worden. Auch das Landratsamt berichtet von einem Fischsterben, nicht nur in Sersheim sondern auch in Sachsenheim und Bietigheim.

Die Angler des Angelvereins Bietigheim haben das Fischsterben auf Fotos festgehalten. Angelsportverein Bietigheim

Das Landratsamt hat den Flussabschnitt nach dem Vorfall nach eigenen Angaben kontrolliert. Die Gärreste seien noch am 1. Mai abgepumpt worden. Für die Bevölkerung habe demnach keine Gefahr bestanden.

Wasser wieder klar - Artenvielfalt geschädigt

Wegen der guten Wasserqualität und dem Fischvorkommen, seien die Angler immer stolz auf die Metter gewesen, sagt Peter vom Angelverein. "Es ist so ein bisschen unser Lieblingsgewässer". Das Wasser sehe auch schon wieder besser aus.

Wann man wieder Fische in der Metter ansiedeln kann, ist im Moment aber unklar. Von Seiten des Landratsamts heißt es dazu, dass die ökologische Regeneration, insbesondere der im Fluss lebenden Tierarten, noch eine Weile dauern werde.

Mit der Misere geht es uns sehr schlecht.

Wie viele Gärreste genau in die Metter geflossen sind, kann nach Angaben des Landratsamts nicht mehr bestimmt werden. Es werden etwa 50 Kubikmeter geschätzt, das wären 50.000 Liter und damit über 300 volle Badewannen.

Stadt will Vorfall aufarbeiten

Die genaue Ursache des technischen Defekts soll jetzt ermittelt werden. Dafür ist ein Vor-Ort-Termin mit dem Hersteller der Anlage, einem Gutachter und dem Landratsamt geplant. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn.