In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen gibt es aktuell zahlreiche Anrufe von falschen Polizisten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, täuschen diese vor, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen wurden und Wertsachen in Sicherheit gebracht werden müssten. Sie sprechen akzentfreies Deutsch. Die Polizei rät, die angezeigte Nummer zu notieren und aufzulegen.