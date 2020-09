per Mail teilen

Offenbar als einer der ersten Flughäfen in Europa nutzt der Stuttgarter Airport Sensoren, um den Abstand zwischen Passagieren zu messen. Sie sollen so besser vor Corona geschützt werden.

Mithilfe der Sensoren lassen sich überfüllte Orte erkennen und neue Wegführungen planen. Den Großteil der 140 Sensoren nutzt der Flughafen schon seit Jahren. Sie werden eigentlich eingesetzt, um Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle zu verkürzen.

Sensoren wurden umprogrammiert

Im Kampf gegen das Coronavirus haben Techniker die Sensoren nun umprogrammiert. Eine neue Software zeigt jetzt den Standort einer Person mit einer Genauigkeit von 20 Zentimetern an. Eine Schweizer Firma hatte das System entwickelt. Nach deren Angaben ist der Stuttgarter Flughafen einer der ersten in Europa, die diese Technik nutzen. "Wir können jetzt schon feststellen, dass die Passagiere sich an Bodenmarkierungen halten", sagte eine Flughafensprecherin. Trotzdem werde der vorgeschriebene Abstand nicht immer eingehalten - zum Beispiel bei der Kontrolle der Passagiere vor dem Flug.