Kampagne gegen wilden Müll startet

Der Landkreis Böblingen hat eine Sensibilisierungskampagne gegen wilden Müll gestartet. Vor allem an Containerstandorten und an Häckselplätzen wird der Müll illegal abgelegt. Seit 2021 hat sich die Menge auf 666 Tonnen verdoppelt. Das entspreche einer 600 Meter langen Schlange voller Müllfahrzeuge, so das Landratsamt Böblingen. Die Entsorgungskosten würde die Allgemeinheit über die Müllgebühren tragen. Im vergangenen Jahr waren es rund eine halbe Million Euro zusätzliche Kosten. Mit Plakaten und in den sozialen Medien soll auf das Problem mit dem wilden Müll aufmerksam gemacht werden.