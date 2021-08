Eine 86-Jährige hat am Samstag in Asperg (Kreis Ludwigsburg) mit ihrem Auto einen größeren Schaden angerichtet. Die Frau bog zunächst in eine Straße ab, ohne auf den Verkehr zu achten. Den Zusammenstoß mit einem anderen Auto konnte sie nur durch eine Vollbremsung verhindern. Als sie wieder anfuhr, beschleunigte die Seniorin so stark, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet, dort von der Fahrbahn abkam und einen Baum überfuhr. Danach rammte die 86-Jährige ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus. Sie verursachte laut Polizei einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro.