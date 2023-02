An einer Kreuzung in Schorndorf ist am Dienstag eine Seniorin von einem Lkw erfasst und überrollt worden. Die 87-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Lkw hat am Dienstagmittag eine Seniorin in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) erfasst. Die 87-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator an einer Kreuzung am Fahrbandrand unterwegs, als ein Lkw-Fahrer sie mit einem Sattelzug zu Boden stieß und überrollte. Sachverständiger soll genaue Umstände klären Die 87-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Krankenwagen in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Zur Klärung der näheren Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Er soll untersuchen, ob der Fahrer des Lkw die Frau möglicherweise übersehen hatte, weil sie sich im toten Winkel befunden hatte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.