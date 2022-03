Seniorin stirbt nach Wohnungsbrand - Kleinkind wiederbelebt

Eine 76-jährige Frau ist am Dienstag nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart gestorben. Ein Kleinkind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte am Dienstag Rauch aus der Dachgeschosswohnung gesehen und die Feuerwehr gerufen. Einsatzkräfte bargen die 76-Jährige und einen dreijährigen Jungen aus der Wohnung. Eine Person habe sich selbst von einem Balkon der Nachbarwohnung aus in Sicherheit gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilte, versuchten die Einsatzkräfte Frau und Kind wegen eines Herz-Kreislaufstillstands wiederzubeleben. Auch ein Kindernotarzt sei dabei gewesen. Die Frau starb noch vor Ort. Aufgrund des hohen Bedarfs an Einsatzkräften für die zwei Reanimationen, forderte die Einsatzleitung ein weiteres Löschfahrzeug zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung an, teilte ein Sprecher mit. Aus mehreren Rollladenkästen im ersten Obergeschoss sei Rauch gequollen. Zwei Atemschutztrupps hätten das Feuer schnell gelöscht und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.