Ein Mann hat in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen eine Frau mit einer Machete angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 70-jährige Seniorin am Samstagmittag ein Paket an der Haustür entgegengenommen. Auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung traf sie im Flur auf den 38-jährigen Hausmitbewohner. Er soll sie dann unvermittelt mit einer Machete attackiert haben. Die Frau hielt nach Polizeiangaben das Paket schützend vor sich und wurde leicht an der Hand verletzt, bevor sie in ihre Wohnung flüchten konnte. Kurz darauf nahm die Polizei den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Die Seniorin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Mann wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt.