Seniorenzentrum in Wernau backt für Nachbarn vom Betreuten Wohnen

Zum Tag der Nachbarn am 28. Mai haben Bewohnerinnen des Seniorenzentrums in Wernau am Neckar (Kreis Esslingen) für ihre Nachbarn im Betreuten Wohnen Plätzchen gebacken.

Einige ältere Damen wellen sorgfältig Plätzchenteig aus, andere legen die ausgestochenen Plätzchen aufs Backblech und bestreichen sie mit Eigelb. Die Bewohnerinnen des Seniorenzentrums St. Lukas in Wernau machen Ausstecherle für ihre Nachbarn. Backen für eine gute Nachbarschaft in Wernau Eine ganz besondere Aktion, sagt die Sozialdienstleitung des Seniorenzentrums, Cornelia Sigmund-Bög: "Unsere Bewohnerinnen backen sehr gern! Und da dachten wir, dass wir die Freude auch an die Nachbarn im betreuten Wohnen weitergeben." Beim Backen könnten alle Seniorinnen und Senioren ihre Talente einbringen, auch Erlebnisse oder Kenntnisse von früher, so Sigmund-Bög weiter. Das bereite Freude. Seniorinnen und Senioren in Wernau (Kreis Esslingen) backen für andere am Tag der Nachbarn. SWR Frieder Kümmerer Die fertigen Plätzchen werden in Tüten verpackt, dann machen sich die 90-jährige Maria Heinze und Leiterin Cornelia Sigmund-Bög auf den Weg ins gegenüberliegende Betreute Wohnen. Den Korb mit den Plätzchentüten fährt Maria Heinze auf ihrem Rollator. Die 80-jährige Edith Schiessel freut sich sehr über die Plätzchen-Überraschung. Und sie hat im Gegenzug einen Schal für ihre Nachbarin gestrickt. Beide Damen sind sich einig: Gerade im Alter ist eine gute Nachbarschaft wichtig.