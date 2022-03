Senioren um mehrere 10.000 Euro betrogen

Ein Seniorenpaar in Stuttgart ist am Wochenende um mehrere 10.000 Euro betrogen worden. Die 87 Jahre alte Ehefrau erhielt einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser gab an, an Corona erkrankt zu sein und zur Behandlung Bargeld zu benötigen. Der 89 Jahre alte Ehemann ging dann zur Bank und holte das Bargeld aus einem Schließfach. Anschließend übergab er das Geld im Bereich des Stadtteil Fasanenhof an einen angeblichen Assistenzarzt. Erst später bemerkte das Ehepaar den Betrug. Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger. Bei dieser Art von Anrufen handelt es sich immer um Trickbetrüger. Auch vor Trickbetrug per Textnachricht über den Messengerdienst WhatsApp warnt die Polizei. Zuletzt habe es mehrere Fälle in Plochingen im Kreis Esslingen gegeben, bei denen Menschen Geld an Betrüger überwiesen hatten, so die Polizei.