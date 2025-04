Jede zweite Woche kommt Tanzlehrerin Nela Mauermann in ein Pflegeheim in Bietigheim-Bissingen und bringt den Bewohnern Tanzen bei. Der Tanzpartner dabei ist der Rollator.

Seit Herbst 2024 kommt Nela Mauermann alle zwei Wochen in die Pro Seniore Residenz Ellental in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) und tanzt mit den Senioren eine Stunde lang langsamen Walzer oder auch Rumba.

Jeden zweiten Montag bereit um das Tanzbein am Rollator zu schwingen SWR

Musik weckt Erinnerungen

Während Stevie Wonder's Song "I just want to say I love you" erklingt, schwingen die zehn älteren Teilnehmer und vor allem Teilnehmerinnen zum warm machen ihre Arme im Rhythmus der Musik. Koordination ist eine der Herausforderungen in hohem Alter. Allein rechts von links zu unterscheiden, sei im Alter gar nicht mehr so einfach, sagt die Tanzlehrerin und damit auch, ob man sich linksherum oder rechtsherum dreht.

Rumba mit dem Rollator

Kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang - das ist der Rumba-Rhythmus. Nela Mauermann beginnt mit Klatschübungen, dann kommen die Füße hinzu und anschließend der Rollator. Mit langsamen Bewegungen übt sie mit den Senioren die Schritte ein. Ihre Begeisterung für den Tanz überträgt sich auf ihre Schülerinnen und Schüler. Wenn dann die Musik einsetzt, ist es im Tanzsaal des Seniorenstifts ganz ruhig. Alle sind konzentriert bei der Sache, eine Stunde lang.

Wann ist wieder Tanzstunde?

Das Angebot von Nela Mauermann ist äußerst beliebt unter den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Pro Seniore Residenz. Sie fragten oft schon eine Woche vorher, wann denn die nächste Tanzstunde sei, erzählt Ergotherapeutin Claudia Schreiber aus dem Seniorenheim. Es braucht nicht gleich viele Männer und Frauen, denn der Tanzpartner ist in dem Fall der Rollator.

Der Opa hat mir das Tanzen beigebracht.

Walburga Janson gehört zu den "Stammtänzerinnen". Sie ist jedes Mal dabei. Die Pfälzerin lebt wegen ihrer Kinder, die in der Gegend wohnen, im Pflegeheim in Bietigheim-Bissingen. Früher tanzte sie Walzer und Rheinländer, heute Rumba. "Der ist ein bisschen gemütlicher. Den hatten wir früher aber anders getanzt". Klar, früher hat sie mit ihrem Mann getanzt, er ist früh gestorben. Heute tanzt die 90-Jährige mit der Gehhilfe auf vier Rollen.

Walburga Janson und Werner Georg sind beide Pfälzer, beide lieben das Tanzen und gehören zu den Stammgästen des Tanzkurses SWR

Männer machen sich rar im Tanzkurs

Werner Georg hat früher oft getanzt. Er erzählt, dass er eine begnadete Tanzpartnerin an seiner Seite hatte. Walzer und Rock'n Roll, das gehe heute nicht mehr, sagt der 82-Jährige lachend. Rumba hätte er dafür nie getanzt, schon gar nicht mit dem Rollator. Gut gelaunt nimmt er als einziger Mann in der Tanzrunde im Pflegeheim teil.

Schulung zur Rollator-Tanzlehrerin gemacht

Nachdem ihr Arbeitgeber, eine Tanzschule, im Herbst 2023 insolvent ging, bot Nela Mauermann ehrenamtlich Tanzunterricht für Senioren und Menschen mit Behinderung an. Das kam so gut an, dass sich die gelernte Kinderkrankenschwester damit selbstständig gemacht hat.

Nela Mauermann ist selbst tanzbegeistert und hat jahrelang in einer Tanzschule gearbeitet SWR

Sie ließ sich zur Rollator-Tanzlehrerin des ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband) ausbilden und unterrichtet seither unter anderem die Senioren in Bietigheim-Bissingen. Sie bietet die Tanzkurse auch für Menschen mit Behinderung an, denn egal wie alt oder fit man sei, sagt sie, bei Musik vergesse man den Alltag und die Sorgen.