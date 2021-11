Gemeinsam gegen Sucht, Ängste und Leiden: So arbeiten Selbsthilfegruppen in der Region Stuttgart

550 Selbsthilfegruppen in Stuttgart

Das Prinzip Selbsthilfegruppe hat sich vor allem seit den 60er-Jahren in Deutschland etabliert. Die einzelnen Selbsthilfegruppen, die seither entstanden sind, begannen bald, sich untereinander zu vernetzen. Denn so unterschiedlich die Motive der Gruppen auch sind, sich auszutauschen, so ähnlich sind ihre strukturellen Anliegen gegenüber Politik und Gesellschaft. So bündeln sich in Baden-Württemberg Anfang der 90er-Jahre viele der einzelnen Gruppen in lokalen und regionalen Selbsthilfekontaktstellen - 35 sind es in Baden-Württemberg, sieben davon in der Region Stuttgart. Diese wiederum bilden das landesweites Netzwerk Sekis, also den Verein Selbsthilfekontaktstellen Baden-Württemberg e.V.