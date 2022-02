Wegen eines Streits in einer Sozialunterkunft in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend ein Sondereinsatzkommando der Polizei ausgerückt. Ein 47-Jähriger hatte gemeldet, dass er von einem Wohnungsnachbarn mit einem Messer und einer Pistole bedroht werde. Er hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Der bewaffnete 36-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm Platzpatronen und eine kleine Menge Cannabis gefunden.