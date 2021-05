Bei einem SEK-Einsatz in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist ein 44 Jahre alter Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen auf SWR-Anfrage mitteilte, stürmte ein Spezialeinsatzkommando am Donnerstagabend die Wohnung des Mannes. Der Mann wird verdächtigt, zuvor mehrere Polizeibeamte und weitere Menschen mit einem Messer bedroht zu haben. Die Polizisten hatten daraufhin Verstärkung angefordert. Der 44-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Den Angaben zufolge befand er sich in einer psychischen Notlage. Verletzt wurde niemand.