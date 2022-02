per Mail teilen

Wegen eines Streits in einer Sozialunterkunft hat am gestrigen Abend ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Haus in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) umstellt. Ein 36-Jähriger hatte dort einen 47-Jährigen mit einem Messer und einer Pistole bedroht. Der Bewaffnete ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung bei ihm wurden nur Platzpatronen und etwas Cannabis gefunden.