Die Initiative "Seebrücke" hat am Samstag mit Kundgebungen auf die Seenotrettung und die Situation geflüchteter Menschen aufmerksam gemacht. Die Initiative richtet dazu bis zum Sonntag ein Protest-Camp auf dem Stuttgarter Marienplatz ein. An der Aktion nehmen auch Geflüchtete und Seenotretter teil. Zentrale Bestandteile des Camps sind ein echtes Rettungsboot aus dem Mittelmeer mit Porträts von Geflüchteten sowie ein sogenanntes UNHCR-Zelt, wie es ochspeziell auf den griechischen Inseln zum Einsatz kommt. Mit der Aktion und einer Petition wollen die Initiatoren unter anderem für ein Landesaufnahmeprogramm und mehr Bleibeperspektiven für Geflüchtete werben. Baden-Württemberg müsse einen entscheidenden Beitrag zu sicheren Fluchtrouten leisten, so die Aktivisten. Auch in anderen Städten im Land, beispielsweise in Freiburg und in Tübingen, finden solche Aktionen am Wochenende statt.