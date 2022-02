„Seebrücke“ fordert mehr Engagement für Geflüchtete

per Mail teilen

Die Bewegung Seebrücke fordert von der Stadt Stuttgart mehr Engagement für die Aufnahme Geflüchteter - gerade jetzt, wo auch Menschen aus der Ukraine, also Europa, vor dem Krieg fliehen, heißt es in einer Mitteilung. Stuttgart müsse echte Aufnahmebereitschaft zeigen. Die Lokalgruppe Stuttgart der Bewegung für internationale Fluchtwege fordert, dass ein entsprechender Antrag im Gemeinderat diskutiert und alle Inhalte umgesetzt werden. Seebrücke Stuttgart erwarte ein klares Bekenntnis zur Aufnahme Geflüchteter über die vereinbarten Quoten hinaus, heißt es weiter. Je mehr Kommunen sich für eine menschliche Migrationspolitik und mehr Aufnahmen einsetzen, desto größer werde auch der Druck auf das Bundesinnenministerium, so die Seebrücke.