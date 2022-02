Sechs Monate vor dem 212. Deutschen Wandertag im Remstal

Die Landesgartenschau 2019 hat eine Region in den Fokus genommen, die bislang ein touristisches Aschenputtel-Dasein fristete: das Remstal. 16 Städten und Gemeinden aus drei Landkreisen hatten sich als Gastgeber zusammengetan – ein interkommunales Mega-Event. Nun wollen die Gemeinden den Corona-Dornröschen-Schlaf, der direkt nach der Gartenschau folgte, beenden: In der ersten Augustwoche, in sechs Monaten also, richtet federführend Fellbach zusammen mit den anderen Remstal-Orten den Deutschen Wandertag aus.