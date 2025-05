Der Anblick ist durchaus kurios. Mitten in einem Wohngebiet der 14.000-Einwohner-Stadt Uhingen steht ein Freibad, das auch für die Öffentlichkeit gedacht ist. Was steckt dahinter?

In Uhingen (Kreis Göppingen) ist ein neues Schwimmsportzentrum feierlich eröffnet worden. Das Besondere ist, dass das Schwimmbecken mitten im Wohngebiet steht und der private Besitzer es der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will. Damit geht der Traum von Schwimmsportler Achim Gall in Erfüllung.

Schwimmer Gall verkauft Wohnungen für Schwimmbad-Bau

Achim Gall ist 69 Jahre alt und schon ein halbes Jahrhundert lang Wettkampfschwimmer. Er hatte immer den Traum von einem großen Schwimmbecken. Dann wurde plötzlich das Grundstück neben seinem Haus in Uhingen frei. Gall fackelt nicht lang und macht Nägeln mit Köpfen. Für die Kosten von insgesamt etwa 250.000 Euro habe er zwei Eigentumswohnungen verkauft, sagt er dem SWR.

Meine zwei Kinder müssen irgendwann eben das Freibad erben.

Der Bau des Schwimmbads dauerte zwar länger als geplant - jetzt ist es aber fertig und feierlich eingeweiht. Achim Gall

Das Becken mit zwei Bahnen will er aber nicht für sich alleine haben. Als passionierter Schwimmer will er seine Leidenschaft weitergeben und vor allem Kindern ermöglichen, in diesem Freibad das überlebenswichtige Schwimmen zu erlernen. Gerade in Zeiten, in denen viele Bäder schließen. Bei ihm soll es künftig Kurse und Kindernachmittage geben.

Uhingen: Große Party zur Eröffnung des neuen Schwimmbads

Zur Eröffnung am Dienstagnachmittag sind etwa 35 Menschen gekommen. Auch Bürgermeister Matthias Wittlinger (CDU) und die Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer (CDU) ließen sich das Event nicht entgehen. Achim Gall wollte, dass seine Baderöffnung Wellen schlägt - er hatte sogar die Mehrfachschwimmweltmeisterin Franzi van Almsick eingeladen. Die ließ sich aber aus dem Urlaub entschuldigen. Die Wassertemperatur lag bei rund 21 Grad - für viele Gäste nicht genug, um eine Proberunde zu drehen. Achim Gall selbst ließ sich den Sprung ins kühle Nass nicht entgehen.

Achim Gall freut sich, dass sein Freibad endlich offiziell eröffnet wurde. SWR Olga Henich

Gall will das Bad zunächst auf eigene Faust führen. Je nachdem wie sich die Nachfrage entwickelt, müsse er dann über weiteres Personal nachdenken. Bei den Kursen liege die Aufsichtspflicht sowieso bei den Lehrkräften. Wenn keine Kurse sind, steht das Becken der Öffentlichkeit zur Verfügung - für 3,50 Euro Eintritt.