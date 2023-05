Eine 56 Jahre alte Frau hat in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) am Pfingstwochenende vermutlich erst ihre beiden 13 und 17 Jahre alten Kinder umgebracht und sich danach selbst getötet.

Am vergangenen Pfingstwochenende hat vermutlich eine 56-Jährige in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ihre 13-jährige Tochter und ihren 17 Jahre alten Sohn getötet und danach im Freien in der Nähe Suizid begangen. Zeugen fanden ihre Leiche und riefen die Polizei. Dies teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass beide Kinder zwischen Sonntagabend und Montagmorgen von ihrer 56-jährigen Mutter im eigenen Haus getötet worden sind. Die Polizei fand die toten Kinder in der Wohnung in Schwieberdingen, nachdem sie die Leiche der 56-Jährigen gefunden hatten.

Hintergründe der Taten noch völlig unklar

Die 56-Jährige habe sich offenbar nach den Taten in der Nachbargemeinde Korntal-Münchingen im Freien selbst getötet, so ein Polizei-Sprecher gegenüber dem SWR. Die Hintergründe der Taten und das Motiv sind bislang völlig unklar.