Böblingen und Ludwigsburg: Kaum Verstöße bei 3G-Corona-Kontrollen in Bussen

Wer in Baden-Württemberg Bus oder Bahn fährt, muss gegen Corona-geimpft, genesen oder getestet sein. Bei Schwerpunktkontrollen in Böblingen und Ludwigsburg war das Ergebnis eindeutig.

In den Bussen der Region Stuttgart ist es bislang kaum zu Verstößen gegen die 3G-Regel gekommen. Diese Bilanz hat der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Mittwoch gezogen. Bei einer Schwerpunktkontrolle in Böblingen konnten von mehr als 600 Fahrgästen 10 keinen Geimpft-Genesenen oder Getestet-Nachweis vorzeigen. Ganz ähnlich sei es bei Kontrollen in Ludwigsburg gewesen.

Die neue 3G-Regel für den Nahverkehr sei sehr kurzfristig verabschiedet worden und deshalb für die Busunternehmen nicht einfach zu schultern, sagte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. Die Akzeptanz bei den Fahrgästen sei aber groß.

Bußgelder in Höhe von mindestens 200 Euro

Auch Oliver Ruhmann von der Böblinger Busfirma Pflieger zeigte sich zufrieden: "Wir haben eine sehr gute Quote, über 98 Prozent der Fahrgäste können den Nachweis vorzeigen. Und die anderen sind einsichtig und verlassen den Bus." Kontrolliert wird am Anfang mit viel Fingerspitzengefühl und Nachsicht. Denn die 3G-Regelung wurde erst vergangene Woche eingeführt und ist nicht ganz einfach. So darf ein PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein, ein Antigen-Schnelltest 24 Stunden. Der gelbe Impfpass gilt nicht mehr als Nachweis. Grundsätzlich gilt: Bußgelder von mindestens 200 Euro sind laut baden-württembergischen Verkehrsministerium möglich.