Bei einem schweren Unfall im Kreis Göppingen bei Heiningen sind am Sonntag drei Personen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Zwischen Heiningen und Bezgenriet (beide Kreis Göppingen) ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden drei Menschen schwer verletzt, darunter ein zweijähriger Junge. Er schwebte zumindest zwischenzeitlich in Lebensgefahr, so die Polizei. Das Kleinkind wurde ebenso wie sein 40-jähriger Vater per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch die 18-jährige Unfallverursacherin kam schwer verletzt in eine Klinik.

Polizei: Ursache von Unfall bei Heiningen noch unklar

Was genau bei dem Unfall passiert ist, ist unklar. Die 18-jährige war mit ihrer Limousine kurz vor 12:30 Uhr in einer leichten Rechtskurve der Kreisstraße K1419 auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie frontal mit dem Auto des 40-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fuhr, so die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von den Helfern aus dem Wrack befreit werden.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Straße bei Heiningen war am Nachmittag wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt, während Feuerwehr und Rettungsteams vor Ort waren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Nun soll ein Gutachter klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Vor knapp einem Jahr war es auf der Kreisstraße zwischen Heiningen und Bezgenriet schon einmal zu einem schweren Unfall gekommen.