In Stuttgart haben mehr als 500 Menschen am Sonntag an einem Schweigemarsch teilgenommen. Unterstützt wurde der Protestzug durch die Innenstadt von Vertretern der „Querdenken“- Bewegung. Nach Angaben der Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. Weil mehr Teilnehmer kamen, als zunächst angemeldet, wurde der Zug in zwei Gruppen aufgeteilt.