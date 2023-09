per Mail teilen

Die Polizei verdächtigt siebene Personen, Beschäftigte nicht angemeldet zu haben. Drei Verdächtige befinden sich bereits in U-Haft. Der geschätzte Schaden: mindestens 870.000 Euro.

Insgesamt 43 Wohnhäuser, Büros und Lagerplätze haben Polizeibeamte laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsucht, darunter Unternehmen in den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und dem Kreis Germersheim in Rheinland-Pfalz. Insgesamt sieben Menschen stehen nun im Verdacht, ihre Angestellten schwarz beschäftigt zu haben. Alle Personen sind laut der Polizei in der Möbel- und Küchenmontage tätig.

Drei Verdächtige bereits in Untersuchungshaft

Drei Tatverdächtige befinden sich mittlerweise in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, seit 2019 Menschen beschäftigt zu haben, ohne sie anzumelden und Sozialabgaben zu leisten. Den Gesamtschaden am Sozialsystem schätzt die Polizei auf mindestens 870.000 Euro.

Fehlende Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei mehreren Beschäftigten

Zusätzlich hätten einige Beschäftigte laut Polizei in keinem Fall beschäftigt werden dürfen. In mindestens zehn Fällen habe sowohl die Arbeits- als auch die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gefehlt.