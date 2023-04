Bauarbeiten stocken: Schwabenlandtower in Fellbach soll verkauft werden

per Mail teilen

Die Adler Group will den seit neun Jahren im Bau befindlichen Schwabenlandtower in Fellbach abstoßen. Damit wird es zu weiteren Bauerzögerungen an dem 107 Meter hohen Turm kommen.

Die luxemburgische Adler Group plant, das Luxuswohnungs-Hochhaus Schwabenlandtower in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu verkaufen. Für die Stadt und die Anwohner bedeutet das, dass die Bauarbeiten an dem 107 Meter hohen Rohbau zunächst einmal wohl wieder zurückgefahren werden. Das bestätigte ein Sprecher der Adler-Group dem SWR. Eigentlich sollte der Wohnturm am Ortseingang der Stuttgarter Nachbargemeinde Ende 2024 fertiggestellt sein. Noch im Herbst war ein 120 Meter hoher Kran an dem Gebäude installiert worden, um die bis dahin stockenden Bauarbeiten wieder aufzunehmen.

Adler Group: Restrukturierung statt Insolvenz

Hintergrund für die Verkaufspläne der Adler Group sind massive finanzielle Engpässe. Das Restrukturierungs-Programm ermöglicht einem Firmensprecher zufolge nun, Anleihen später zurückzuzahlen. Zudem erhalte der Immobilien-Konzern frisches Geld, um weitere Anleihen begleichen und kleinere Projekte vollenden zu können. Die Restrukturierung soll eine Insolvenz oder andere gravierendere Schritte verhindern.

Weithin sichtbares Bauwerk: Der Schwabenlandtower prägt schon jetzt die Silhouettevon Fellbach. SWR SWR/Maxim Flößer

Gericht gibt grünes Licht für Restrukturierungsplan

Ein Londoner Gericht hatte den Plänen am Mittwoch zugestimmt - trotz des Widerstands einiger Gläubiger, die nun weitere Rechtsmittel prüfen wollen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hatte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten erklärt: "Mit dem positiven Gerichtsentscheid des High Court in London können wir unseren Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen." Das Abstoßen von Großprojekten soll in zwei Wochen beginnen, erklärte ein Sprecher der Adler Group gegenüber dem SWR.

Fellbach: Schwabenlandtower soll auf jeden Fall verkauft werden

Wann welche im Bau befindlichen Immobilien veräußert werden, sei dabei nicht abzuschätzen. Allerdings sei davon auszugehen, dass der Fokus in den nächsten Tagen und Wochen beim Verkauf, nicht beim Weiterbau liegen würde. Da sich die Adler Group auf einen Rückkauf von Minderheiten-Anteilen und das Kerngeschäft mit Bestandsimmobilien vor allem in Berlin konzentrieren will, solle der Schwabenlandtower auf jeden Fall verkauft werden.

Noch im Herbst 2022 wurde am Schwabenlandtower ein 120 Meter hoher Kran installiert. Die Stadt hoffte, dass der Bau bald fertiggestellt werden könnte. SWR SWR/Maxim Flößer

Seit 2014 laufen die Bauarbeiten am dem Wohnturm - es soll der höchste Baden-Württembergs und der dritthöchste Deutschlands werden. 190 Wohnungen, teils im Luxus-Segment, und 4.400 Quadratmeter Gewerbefläche sollten nach den Plänen der Adler Group entstehen. Sie ist nun bereits der dritte Investor, der das markante Bauvorhaben nicht vollenden kann. Einzige Bewohner des Turms sind bislang Turmfalken: Erst in den letzten Tagen sind in einem Nistkasten oben auf dem Rohbau vier Junge geschlüpft.