Der Schwabenlandtower, früher als Gewa-Tower bekannt, soll laut einem Medienbericht wieder verkauft werden. Seit mehreren Monaten hatte sich auf der Baustelle des Wohnturms so gut wie nichts mehr getan.

Der Schwabenlandtower (früher: Gewa Tower) in Fellbach ist immer noch im Bau und soll wieder verkauft werden (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance / Christoph Schmidt/dpa | Christoph Schmidt

Nach einem Bericht des "Immobilienbrief Stuttgart" soll der aktuelle Eigentümer des Schwabenlandtowers, der Berliner Immobilienkonzern Consus Real Estate AG, den immer noch im Bau befindlichen Wohnturm in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bundesweit zum Verkauf anbieten. Noch vor wenigen Wochen hieß es von Seiten der Consus AG, dass der Stillstand auf der Fellbacher Baustelle mit coronabedingten Lieferschwierigkeiten zusammenhänge.

Kleinere Bauarbeiten in den Wohnungen

Eigentlich sollte schon im September ein 140 Meter hoher Kran die fehlenden Fassadenelemente am Tower anbringen. Der Kran war aber nie aufgetaucht. In den letzten Wochen soll es aber kleinere Bauarbeiten in den Wohnungen gegeben haben. Weder die Consus AG noch die Stadt Fellbach haben die Informationen zum Verkauf der Immobilie bisher offiziell bestätigt.