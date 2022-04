Die Polizei hat in der Nähe einer Schule in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) eine Softair-Pistole sichergestellt. Die Schulleitung hatte die Polizei gerufen, weil sie aus der Ferne beobachtet hatte, dass zwei Jugendliche mit einem Gegenstand hantiert hatten, der wie eine Pistole aussah. Mehrere Polizeistreifen waren daraufhin im Einsatz. Im Februar war an einer Schule in Asperg (Kreis Ludwigsburg) Amok-Alarm ausgelöst worden, der sich als technischer Defekt herausstellte.