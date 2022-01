per Mail teilen

In der Region Stuttgart ist die Zahl der verschuldeten Verbraucher deutlich gesunken. Das ist das zentrale Ergebnis des "SchuldnerAtlas" 2021 der Wirtschaftsauskunft "Creditreform".

Verantwortlich für den Rückgang waren laut "Creditreform" die Zurückhaltung beim Konsum, mehr Vorsicht bei finanziellen Ausgaben und staatliche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld. Im Vergleich zu 2020 hat sich die Zahl der überschuldeten Menschen in der Region Stuttgart um 10,3 Prozent verringert (bundesweit: 10,1 Prozent). In Stuttgart gab es 2021 insgesamt 47.000 Überschuldete. Das sind Menschen, bei denen die Einnahmen nicht mehr ausreichen, um dauerhaft finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die meisten Verschuldeten leben in Stuttgart-Mitte.

Offenbar leben die Menschen in de Region Stuttgart während der Corona-Pandemie sparsamer. Die Zahl der Überschuldungen ist zurückgegangen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Mehr Beratungen der Schuldnerberatung wegen Corona

Die Stuttgarter Schuldnerberatung verzeichnete 2021 allerdings einen Zuwachs an Beratungsanfragen. Bei den rund 1.500 Beratungen spielten die Auswirkungen von Corona eine große Rolle. Kurzarbeit, der Wegfall des Minijobs oder Arbeitslosigkeit bedrohen besonders Menschen mit niedrigen Einkommen, heißt es von der Schuldnerberatung.

"SchuldnerAtlas": Arbeitsgrundlage für kommunale Arbeit Der "SchuldnerAtlas" Deutschland untersucht seit 2004 , wie sich die Überschuldung von Personen über 18 Jahren innerhalb Deutschlands verteilt und entwickelt. Er wird jährlich von "Creditreform" erstellt und hat sich als regionales und kommunales Arbeitsinstrument etabliert.

Kommt die große Insolvenz-Welle noch?

Kurzarbeit durch Corona, extrem steigende Lebenshaltungskosten, die Inflation: Das alles belastet Haushalte mit geringfügigen Einkommen aktuell stark. Und dennoch ist der "SchuldnerAtlas" auf einem historischen Tiefpunkt, so "Creditreform". Die Fachleute sprechen von einem Paradoxon und schließen nicht aus, dass eine Welle von Insolvenzen noch auf uns zurollen könnte, wenn die staatlichen Corona-Hilfsprogramme nicht mehr greifen.