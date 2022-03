Bei der Kollision eines Schulbusses mit einem Lastwagen in Ludwigsburg sind am Montagmorgen alle Beteiligten mit dem Schrecken davongekommen. Die Fahrerin des Kleinbusses mit sieben Kindern am Bord hatte beim Fahrbahnwechsel den vorausfahrenden Lastwagen übersehen. Das Auto verkeilte sich mit der Beifahrerseite unter dem Lkw-Anhänger. Alle Kinder und die Fahrerin kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, blieben aber unverletzt. Die Bundesstraße war gut anderthalb Stunden blockiert.