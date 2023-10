per Mail teilen

In der Nacht auf Sonntag haben mehrere Anwohnerinnen und Anwohner in Ostfildern-Nellingen die Polizei verständigt. In der Hindenburgstraße fielen offenbar mehrere Schüsse. Laut Augenzeugen seien diese von einem weißen Fahrzeug aus auf der Straße abgegeben worden.