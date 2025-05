In Göppingen hat am Freitagabend ein Mann für Aufregung gesorgt, der mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen hatte. Am Samstag stellte er sich der Polizei.

Am frühen Freitagabend hatten mehrere Zeugen der Polizei Schüsse an einer Göppinger Tankstelle gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Mann hatte wohl mehrfach in die Luft geschossen und war danach geflüchtet. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben sofort nach dem Unbekannten gefahndet - jedoch zunächst ohne Erfolg. Die Polizisten fanden lediglich zwei Patronenhülsen in der Nähe der Tankstelle. Diese stammen wahrscheinlich aus einer Schreckschusswaffe, so die Polizei.

Polizei: 18-Jähriger wohl in psychischem Ausnahmezustand

Der 18 Jahre alte Mann kam dann am Samstagmorgen selbst zum Polizeirevier Göppingen und stellte sich der Polizei. Anhand von Videomaterial konnte er eindeutig als der gesuchte Schütze identifiziert werden. Da sich der 18-Jährige laut Polizei wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik gebracht. Die Schreckschusswaffe konnte die Polizei weder bei dem Mann noch bei einer Durchsuchung seiner Wohnung finden.

Auch am 17. Mai hatte in Göppingen ein Unbekannter mit einer Pistole geschossen und dabei einen 25-Jährigen schwer verletzt. Die Polizei fahndet in diesem Fall weiter nach zwei Männern.