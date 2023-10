In der Region Stuttgart gab es erneut Schüsse auf offener Straße: In Schorndorf-Weiler haben Unbekannte am Montagabend das Feuer eröffnet. Die Polizei nahm einen 20-Jährigen Mann aus dem Kreis Göppingen fest.

Im Schorndorfer Ortsteil Weiler (Rems-Murr-Kreis) sind am Montagabend gegen 21:40 Uhr mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben worden. Eine Zeugin berichtete der Polizei von zwei Fahrzeugen, die wohl in Verbindung mit den Schüssen stehen. Einer Mitteilung der Landeskriminalamtes (LKA) von Mittwoch zufolge fand die Spurensicherung am Tatort mehrere Patronenhülsen verschiedenen Kalibers und Einschusslöcher in geparkten Fahrzeugen und Hauswänden. Verletzte gab es allen Anschein nach nicht.

Mann meldet sich nach der Tat auf Polizeiwache

Noch am selben Abend, so das LKA weiter, habe ein unverletzter 20-jähriger Mann die Polizeiwache in Schorndorf aufgesucht. Er habe angegeben, dass Unbekannte aus einem Fahrzeug heraus auf ihn geschossen hätten. Sein Auto wies mutmaßliche Einschusslöcher auf. In der folgenden Ermittlung habe sich dem LKA zufolge der Verdacht erhärtet, dass der 20-Jährige "mutmaßlich aktiv beteiligt war".

Polizei findet Waffen bei tatverdächtigen Mann

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 20-jährigen Mannes im Kreis Göppingen fand die Polizei eine Schreckschusswaffe und eine Druckluftpistole sowie Munition, mehrere Messer und eine Sturmhaube. Das Amtsgericht Stuttgart erließ noch am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen und die Fahndung nach weiteren Tatbeteiligten dauern dem LKA zufolge an.

LKA vermutet Zusammenhang mit Schuss-Serie

Noch ist unklar, wer die Schüsse abgegeben hat. "Nach jetzigem Stand dürften die Schüsse im Kontext der Auseinandersetzung der beiden im Großraum Stuttgart rivalisierenden Gruppierungen zu sehen sein", heißt es in der Mitteilung. Hintergrund ist eine gewalttätige Auseinandersetzung zweier Gruppen - einer aus dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen und einer anderen aus Esslingen. Sie sollen seit dem 20. Juli 2022 für zahlreiche schwere Gewalttaten und Schussabgaben in der Region Stuttgart sowie eine Handgranaten-Explosion auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) verantwortlich sein. Das LKA hat zur Aufklärung dieser Schuss-Serie eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.