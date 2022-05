Schülerin unterliegt im Maskenstreit vor Gericht

per Mail teilen

Eine Stuttgarter Schülerin hat im Streit um das Verhalten ihrer Kunstlehrerin vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht eine Niederlage erlitten. Sie darf künftig nicht mehr behaupten, wegen ihrer Befreiung von der Maskenpflicht diskriminiert worden zu sein. Der Streit zwischen der Stuttgarter Gymnasiastin, den Eltern und der Lehrerin war durch mehrere Gerichts-Instanzen und auch in den sozialen Netzwerken ausgetragen worden. Nun hat das Oberlandesgericht in Stuttgart zugunsten der Lehrerin entschieden. Demnach darf das Mädchen unter Androhung eines Ordnungsgeldes bestimmte Äußerungen nicht mehr wiederholen. Was die Schülerin öffentlich gesagt hat, würdige die Lehrerin herab, urteilte das Gericht. Die Schülerin, die laut Gericht auch als Influencerin im Internet veröffentlicht, darf damit ihre Behauptungen nicht mehr wiederholen.