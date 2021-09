per Mail teilen

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein 13-jähriger Schüler an einer Förderschule offenbar mit einer Schusswaffe bedroht worden. Laut Polizei waren zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche auf das Schulgelände gekommen und hatten gezielt den Jungen aufgesucht und bedroht. Ein Lehrer, der die anschließende Auseinandersetzung beenden wollte, wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.