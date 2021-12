SSB: Kinder ab sechs brauchen im ÖPNV 3-G-Nachweis

Schülerinnen und Schüler brauchen im öffentlichen Nahverkehr in den Ferien einen Nachweis darüber, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mitgeteilt. Hintergrund sei das jetzt in Kraft getretene "Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie". Danach sind Kinder ab sechs Jahren in den Ferien nicht von der 3-G-Regel ausgenommen. Bei einer Kontrolle reiche es also nicht, den Schülerausweis vorzuzeigen.