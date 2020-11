Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Montagnachmittag in Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Teenager wohl einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Ein Zug Richtung Oberndorf kollidierte mit dem Unfallopfer. Der Jugendliche wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.