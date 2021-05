per Mail teilen

Beim SOS Kinderdorf Schorndorf-Oberberken (Rems-Murr-Kreis) ist der Kindergarten auf dem Gelände am Sonntagabend komplett ausgebrannt. Es ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Verletzte habe es keine gegeben. Zur Brandursache werde in alle Richtungen ermittelt, auch Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. Auf dem Gelände im Rems-Murr-Kreis stehen nach Angaben des Sprechers mehr als ein Dutzend Gebäude. Weitere Häuser waren von dem Brand nicht betroffen.