Trotz Namensänderung zu "Mercedes-Benz": Schorndorf bleibt stolze Daimler-Stadt

Der Autobauer Daimler hat seinen Namen geändert: von "Daimler" zu "Mercedes-Benz". Die Gottlieb-Daimler-Stadt Schorndorf im Remstal bleibt trotzdem stolz auf ihren bekanntesten Sohn.

Den Satz "Ich arbeite beim Daimler" wird man in Zukunft vermutlich seltener hören. Nach der Abspaltung seiner Lkw-Sparte, hat der Stuttgarter Autobauer seinen Namen geändert. Aus der "Daimler AG" ist die "Mercedes-Benz Group" geworden. Damit heißt der Konzern jetzt wie seine weltberühmte Automarke.

Schorndorf weiter stolz auf Gottlieb Daimler

Dass der Name "Daimler" jetzt weltweit keine so große Beachtung mehr findet, ändert nichts daran, dass die Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) stolz auf seinen berühmtesten Stadt-Sohn Gottlieb Daimler ist. Der Autopionier ist am 17. März 1834 in Schorndorf als zweiter Sohn des Gastwirts und Bäckermeisters Johannes Däumler und dessen Ehefrau Frederika geboren worden. In seinem Geburtshaus befindet sich heute ein Museum.

"Mir hätte eine Namensänderung in 'Daimler-Benz' besser gefallen!"

Häufiger Wechsel zwischen den Namen Daimler, Benz und Mercedes

Die Namensänderung des Autobauers tut dem Image der Stadt Schorndorf keinen Abbruch, sagte Bürgermeister Thorsten Englert (parteilos) am Montag, der derzeit interimsweise die Stadt führt, bis der frisch gewählte neue Oberbürgermeister Bernd Hornikel (parteilos) seinen Job antritt. Der Autobauer aus Untertürkheim habe in der Vergangenheit immer wieder seinen Namen geändert. "Etwa alle zehn Jahre", schätzt er. Die Konstellation "Daimler-Benz" hätte Englert aber besser gefallen. "Solange der Name 'Daimler' mit im Spiel ist."

Schorndorf habe sein Stadtmarketing stark auf Gottlieb Daimler als Person fokussiert. "Umso schöner wäre es deshalb, wenn sein Name dann auch irgendwann wieder im Unternehmen auftauchen würde", wünscht sich Thorsten Englert.