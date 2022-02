Schönbuchtunnel: Abgaswolke führte zu Tunnelsperrung und Stau

per Mail teilen

Der Schönbuchtunnel an der Autobahn 81 ist am Freitagmorgen wegen eines Brandalarms kurzfristig gesperrt gewesen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg dem SWR mitteilte, hatte ein Pkw-Kombi den Alarm ausgelöst. Das Fahrzeug habe eine ordentliche Abgaswolke hinter sich hergezogen, sagte der Sprecher. Das habe die Auswertung der Videoaufzeichnung ergeben. Aus Sicherheitsgründen seien beide Tunnelröhren gesperrt worden. Der Fahrer des Kombi konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Tunnel war von 7:05 Uhr bis 7:45 Uhr gesperrt. Es kam zu Staus von drei Kilometer Länge in beiden Richtungen. Der Schönbuchtunnel befindet sich zwischen Herrenberg und Nufringen (Kreis Böblingen) und ist gut 600 Meter lang.